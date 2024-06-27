Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre ertelendi

Saadet Partisi'nin 30 Haziran Pazar günü yapılması planan olağanüstü kongresi ertelendi. Kongrenin olağan süreç içerisinde kasım ayında yapılacağı duyuruldu.

Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre ertelendi

Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakma kararının ardından Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre süreci başlamıştı.

Teşkilattan, genel başkan adayı olmasını istedikleri isimleri genel merkeze bildirmeleri istendi.

İstişareler sonucunda teşkilat başkanı ve Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan'ın adı ön plana çıktı.

Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın da, genel başkanlığa adaylığını açıklamıştı.

Ancak partiden yapılan yazılı açıklamada 30 Haziran olarak duyurulan olağanüstü kongrenin ertelendiği belirtildi. Kongre olağan süreç içerisinde kasım ayında yapılacak.

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