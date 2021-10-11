Saadet Partisi'nden CHP'ye ziyaret (Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması)

Muhalefet kanadında hareketli bir gün yaşandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.



İki lider, görüşme sonrası ortak açıklama yaparak soruları yanıtladı.



''İTTİFAKLAR SEÇİM SATH-I MAİLİNE GİRİLDİKTEN SONRA KONUŞULMALI''



Temel Karamollaoğlu'na ''Saadet Partisi Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu?'' iddiaları soruldu.



Karamollaoğlu, ''İttifaklar seçim sath-ı mailine girildikten sonra gündeme gelmeli ve konuşulmalı. Bu işin tabiatı gereği bir seçim bitti isterseniz ikinci seçim için de hemen ittifaklara başlayabilirsiniz ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz. Biz bir yerden ayrılıyoruz başka yere gidiyoruz gibi bir netice de çıkarılmamalı'' dedi.



GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU



Parlamenter sistem çalışmaları hakkında konuşan Temel Karamollaoğlu, bugünkü sistemin otoriter bir yapıya dönüştüğünü savundu. ''Partiler arası görüşmenin olması gayet tabiidir'' diyen Karamollaoğlu, bir sistem değişecekse nasıl değişeceği konusunda şimdiden bir hazırlık yapılmasının doğal olduğunu belirtti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sokaktaki vatandaşların şikayetçi olduğunu söyleyerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmesi gerektiğini söyledi.



3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI



Kılıçdaroğlu, 3600 ek gösterge konusunda ise ''3600 ek göstergeyi Erdoğan'a yaptıracağım. Unutturmayacağız. 3600 ek göstergeyi mutlaka parlamentodan çıkaracağız'' dedi.



''SİYASİ CİNAYET'' İDDİASI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Siyasi cinayetler'' uyarısı hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Devleti yöneten bir kişi, ülkeyi yönetmekten vazgeçin, bundan daha iyi günler daha neler olacak diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiçbir tavır bizden olmayacaktır'' diye konuştu.



İYİ PARTİ'DEN DEMOKRAT PARTİ'YE ZİYARET



Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Akşener ve Uysal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini Uysal ve ekip arkadaşlarıyla paylaştığını belirten Akşener, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar üzerine istişarelerde bulunduklarını söyledi.



Türkiye'nin istişare kültürünü uzun zamandır kaybettiğini, bunun tekrar tahkim edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Akşener, bu çerçevede çok faydalı ve ülkeye dair karşılıklı fikirleri ifade ettikleri bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.



DP Genel Başkanı Uysal da Türkiye'nin "derinden nefes almaya" ihtiyacı olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bir sistem krizinin bulunduğunu, bunun bir devlet krizine doğru ilerlediğini öne sürdü.



Demokratik usullerle insanlara düşüncelerini ifade ettiklerini kaydeden Uysal, "Bugün kutuplaşan, mahallelere sıkışan, kimliklere hapsolmuş bir Türkiye değil, konuşabilen, yüz yüze medeni rekabetleri yapabilen, ülke ve millet adına söz söyleyen pozitif bir siyasete ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

"ECEL NE BİR NEFES EVVEL NE BİR NEFES SONRADIR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "siyasi cinayet işlenebileceği" açıklamalarına ilişkin soruya ise Akşener, şöyle yanıt verdi:



"Bu tür duyumlar elbette gelir. Kimisi daha sivil alanlardan kimisi de 'Biraz daha dikkat edin' diyen alanlardan gelir. O kadar söyleyeyim. Benim inandığım bir şey var, ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Dolayısıyla tedbir alırsınız ama bu konuda Sayın Aydın aynı zamanda bunların bu kadar konuşulmaması gerektiğini de söylüyor. Ben kendisine orada katılıyorum. Çok fazla bunu gündemimizde tutmamamız lazım diye düşünüyorum."



"YENİ KURULAN PARTİLERLE İTTİFAK İÇİNDE YER ALMA KONUSUNU KONUŞMADIK"



Bazı parti genel başkanlarınca dile getirilen "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş öncesi prensip anlaşması yapılması gerektiği" yönündeki açıklamalar hatırlatılan Akşener, Millet İttifakı'nın 24 Haziran bileşenlerinin başka, 31 Mart bileşenlerinin başka olduğunu belirtti.



Akşener, yeni kurulan partilerin de parlamenter sisteme geçişle ilgili taleplerinin bulunduğunu kaydederek, "Aynı fikirdeyiz, aynı sayfadayız ama Millet İttifakı'nın içinde yer alma konusunda henüz oturup masada konuşulmuş değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, ne olacağı, nasıl bir prensip sistemi içerisinde olacağına dair de bir konuşma yapmadık henüz" dedi.