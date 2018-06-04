Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul ki dernek ziyaretinde konuştu.

Seçmenlerden az sayıda da olsa kafası karışanların olduğunu aktaran Akdağ, şöyle konuştu:



"Etrafımızda kafası karışanlar var. Sayıları çok değil. 100 kişiden 5-7 kişidir. Karar da veremiyorlar. Şimdi ne işi vardı da Saadet Partisi'nin yöneticileri gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyruğuna takıldılar. Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş oydur. Üç tane milletvekili götüreceksin diye oraya ne olacak yani?

Gitti millet meclisinde kuruldun koltuğa ama verdiğin oyların hepsi gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazıldı. Değer mi? Günah değil mi? Onun için bu tarafa oy verebilecek ya da vermeyi düşünen ailelere, kardeşlerimize mutlaka bu dönemde ulaşmalısınız. Zihni karışmış olanlar varsa onların da mutlaka zihinlerine açıklık getireceğiz."

Akdağ, katıldığı sahur programında da, "Bir millete belki 100 yılda gelen bir lider bugün bizim başımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan. Zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun ve mazlumun yanında duran insan." açıklamasında bulundu.

