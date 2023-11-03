Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den oluşan heyet, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Mısır'a hareket etti.



Uçağın hareketinden önce heyet adına basın mensuplarına açıklama yapan Mesut Doğan, Filistin'e 25 gündür bomba yağdığını belirterek, "Sadece şehre değil hastanelere, okullara, sivil insanların yaşadığı alanlara bomba yağıyor." dedi.



Filistin Sağlık Bakanlığının 2 Kasım'da açıkladığı rakamlara göre 25 günde 9 bin 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Doğan, bunların 3 bin 760'ının çocuk, 2 bin 326'sının da kadın olduğunu aktardı.



Doğan, bu vahşet bir taraftan yaşanırken, İsrail'in dünyada tetikçi olarak kullandığı isimler üzerinden farklı algılar oluşturduğunu anlatarak, "O algılar üzerinden de tabiri caizse çirkinliği iki boyutlu yürütüyor. Sanki İsrail'de İsrail diye bir devlet var ve o devletin bünyesinde de küçük bir Filistin topluluğu var. Filistinliler de yaramazlık yaptığı için bu olaylar oluyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. İsrail diye bir devlet yok ki. İsrail diye bir işgalci terör devleti var. Oranın sahibi Filistinliler ve Filistinliler topyekun bugün ülkelerini savunuyorlar. Olaya böyle bakmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



"FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKARAK ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMIŞ OLUYORUZ"



Doğan, şöyle devam etti:



"İsrailli yetkililerin bu süreçte vermiş oldukları demeçte veya kendi sözde askerlerine verdikleri morallerde kullandıkları cümleler çok açık, çekindikleri bir durum yok. Bunun bir din savaşı olduğunu söylüyorlar ve Tanrı'nın emrini yerine getirdiklerini söylüyorlar. Tanrı emri olarak ifade ettikleri, arz-ı mevud sınırları olduğunu ifade ediyorlar ki o sınırların içerisinde ülkemizin de bölgeleri var. Öyleyse biz aslında Filistin'e sahip çıkarak ülkemize sahip çıkmış oluyoruz. Sınırlarımıza sahip çıkmış oluyoruz."



Doğan, amaçlarının Filistin'e yapılan yardımları artıracak nitelikte adımlar atmak olduğunu ifade ederek, uçakla Mısır'a giderek oradan Gazze'ye ulaşma niyetinde olduklarını dile getirdi.

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