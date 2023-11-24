Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmailağa cemaatinin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'nun paylaşımını incelemeye aldı.



Savcılık, Ustaosmanoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşılan videoda kullandığı sözlerden dolayı "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda çeşitli hesaplar tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu isimli kişiye ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözlerin ve beyanlar ile ilgili olarak TCK 214. maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye tahrik' suçu kapsamında şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.