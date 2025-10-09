Saat 17.00 olmadan trafik arttı: İstanbul'da araçlar dur kalk ilerliyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.

Megakenti etkisi altına alan sağanak nedeniyle iş çıkış saatinin yaklaşmasıyla trafik yoğunluğunda artış yaşandı.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde yoğunluk Bahçeşehir'de başlıyor. Mahmutbey Gişeleri'ne kadar devam eden yoğunluk, sonrasında yerini akıcı trafiğe bırakıyor.

Otoyolun devamında Hasdal Kavşağı'na gelindiğinde bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği başlıyor. Buradaki yoğunluk köprü sonrasında da devam ediyor.

Aynı yakada D-100 Karayolu Ankara yönünde akıcı bir trafik hakim.

Okmeydanı sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği başlıyor.

Anadolu Yakası'na geçildiğinde akış hızlanırken, Kozyatağı sonrasında yoğunluk bir kez daha artıyor.

ANADOLU YAKASI TEM'DE YOĞUN TRAFİK

Anadolu Yakası'nda Edirne yönünde TEM trafiği Samandıra'dan başlıyor. Ataşehir sapağına kadar devam eden trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru Kavacık'ta bir kez daha yavaşlıyor.

Köprü geçişi sonrasında Mahmutbey Gişeleri'ne kadar herhangi bir problem bulunmuyor.

D-100'DE KÖPRÜ GİRİŞİ DURDU

Anadolu Yakası D-100'de, Edirne yönünde Maltepe ile Kozyatağı arası çok yoğun. Köprüye giriş trafiği Uzunçayır'da başlıyor.

Sonrasında ise Cevizlibağ'da duran trafik, aralıklarla Avcılar'a kadar etkili oluyor.

Saat 16.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.