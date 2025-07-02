Saat 22.00'den sonra alkol satışına milyonlarca lira ceza

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı tekel bayilerinin 22.00 ile 06.00 saatlerini kapsayan alkol satış yasağına uymadığı yönünde şikayetler aldı.



Bunun üzerine ekipler, ilgili tekel bayilerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.



Ekiplerce, yasağa uymadığı tespit edilen 64 işletmeye 32 milyon lira ceza kesildi.