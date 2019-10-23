Saat 22.00'den sonra terörist unsur tespiti yok (Barış Pınarı bölgesinde son durum)

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ABD ile varılan anlaşma sonrası Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki durum takip ediliyor.

Güvenlik kaynakları PKK/YPG'nin çekilmesi için verilen 120 saatlik sürenin sona erdiği dün saat 22.00'den sonra bölgede terörist unsur tespit edilmediğini bildirdi.

Herhangi tespit durumunda terörist unsurların etkisiz hale getirileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Rusya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Verilen sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil. Kesin neticelerin alınmasının ardından gerekli adımlar atılacak" demişti.

2 BİN 330 GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Rusya ile mutabakat çerçevesinde mevcut harekat dışında yeni bir harekata gerek kalmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır.



Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak."