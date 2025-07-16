Saat vererek uyardı: 9 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı tarafından 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapılarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 16 Temmuz 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle; 9 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan ve Ardahan illeri, Erzurum'un kuzeyi) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmektedir." denildi.