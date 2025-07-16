Saat vererek uyardı: 9 il için sarı kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 il için verdiği sarı kodlu uyarısını paylaştı ve ani su baskınlarına karşı uyardı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapılarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 16 Temmuz 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle; 9 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzincan ve Ardahan illeri, Erzurum'un kuzeyi) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmektedir." denildi.
Saat veren Bakanlık, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 15.00 - 20.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
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