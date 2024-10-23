Saatler ne zaman geri alınıyor? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Türkiye'de yaz saatinin kalıcı olması enerji tasarrufuna dair yapılıyor. 108 yıl önce İngiltere’de başlayan yaz saati uygulaması bugün birçok ülkede uygulanıyor. İşte, konuya ilişkin en güncel bilgiler...



BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve konuya açlıklık getirdi.



Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.



SAATLER GERİ ALINACAK MI?



Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek.



Buna göre; Kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.



YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI HAKKINDA



Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.



Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.