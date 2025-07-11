Saatler süren mücadeleyle söndürüldü

İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Ağaçlı mahallesinde bulunan lastik deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangında metrelerce yükselen alevler, deponun yanındaki bir evin çatısına da sıçradı.



İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.



Çalışma sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, ambulansta tedavi edildi.