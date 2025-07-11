Saatler süren mücadeleyle söndürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da lastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren mücadelesiyle söndürüldü.

Saatler süren mücadeleyle söndürüldü

Eyüpsultan'a bağlı Ağaçlı mahallesinde bulunan lastik deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında metrelerce yükselen alevler, deponun yanındaki bir evin çatısına da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çalışma sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, ambulansta tedavi edildi.

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