Saatlerce dayak yiyen gence de hapis istemi

Afyonkarahisar’da saatlerce dövüldüğü öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı﻿​.

Olay, Güvenevler Mahallesi'ndeki bir balıkçı dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre genç çocuk, yevmiyeli olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A. ve Ali S'dan 200 TL’lik alacağını almak için dükkana gitti.

Burada patronları tarafından o gün de çalışması istenen S.C.K, yevmiye hesabı ile çalıştı.

Ancak iş bitiminde taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmada iş yeri sahipleri Ş.C.K’yı dükkana kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladı.



Yaklaşık 5 saat boyunca dayak yediği öne sürülen genç tuvalet bahanesiyle şüphelilerin elinden kaçabildi.

Yoldan geçenlerden yardım isteyen Ş.C.K, hastaneye kaldırıldı.

DAYAK YİYENE DE CEZA İSTEMİ

Olayla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İki ayrı iddianame birleştirilerek Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada tutuklu sanık iş yeri sahibi Akif A. hakkında ‘cebir, tehdit, hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, dövülen çırak Ş.C.K, hakkında ise hırsızlık ve balık kasasıyla dövmeye çalışma gerekçesiyle ‘silahla basit yaralamaya teşebbüs’ suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

''KORUMA AMAÇLI''

Çırak alacağı parasını istemesi üzerine, Akif A'nın kendisine küfrettiğini söyleyerek, "Küfredince sinirlendim ve kendimi koruma maksatlı elime geçirdiğim balık kasasını Akif A'ya savurdum. Bunu vurma amaçlı yapmadım" dedi.

Savcılık iddianamede Ş.C.K’nın gece vakti, Akif A'ya ait aracın anahtarını gizlice alıp belli süre olay yerinden ayrıldığını ve aracın içerisinde bulunan parayı da aldığını belirterek, 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' ve müştekiyi ele geçmeyen balık kasası ile darp etmeye çalışarak 'silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlarını işlediğini iddia etti.



''PARANIN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRÜNCE SİNİRLENDİM''

Hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istenen Akif A’nın ise S.C.K’nın alkol aldıktan sonra uyuduğu esnada montunun cebinden anahtarını aldığını ve kamyonetin torpidosundaki 4 bin liranın yerinde olmadığını görünce sinirlenerek çırağını dövdüğünü söyledi.

Tanık Y.A. ise iddianamedeki ifadesinde, Ş.Ç.K, ile uyuyan patronlarının ceketinin cebinden kamyonetin anahtarını alarak araçla yola çıktıklarını, S.Ç.K'nin araçtaki parayı kemer bölgesine koyduğunu doğruladı.