Saatte 2 kilometrelik hız aşımı cezası mahkemeden döndü

Mahkeme, hız limitini aşan sürücüye verilen cezayı iptal etti.

Adana’dan 4 ay önce Amasya’ya giden avukat Nazan Akça Subaşı'ya hız limitini aştığı için 314 lira para cezası verildi.



Hız limitini saatte 2 kilometre ile aştığı için ceza ile karşılaştığını gören Subaşı, Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü’nce kendisi için düzenlenen ceza tutanağına itiraz etti.

Avukat ayrıca, Amasya Sulh Ceza Hakimliği’ne 18 Eylül’de başvuruda bulundu. Mahkeme, söz konusu başvuruyla ilgili olarak kararını 3 ay sonra verdi.

18 Aralık’ta açıklanan kararla birlikte idari para cezası da iptal edildi.

Mahkeme gerekçeli kararında şunları kaydetti:

"Aracın, 79 kilometre hızla seyrederek, azami hız sınırını yüzde 10 nispetinden 2 km/s aştığı ve hız aşımın miktarının düşüklüğü dikkate alındığında; EDS cihazlarının kalibrasyon hatası, ışık ve metal yoğunluğu nedeniyle bu hız limitlerini yanlış ölçebilme ihtimalinin olduğu; olaydaki hız aşımı miktarının makul bir miktar olduğu yargı kararları doğrultusunda bu kadar az bir hız aşımı miktarının, makul sayılabileceği ve cezalandırılmasının hakkaniyet ilkesine aykırı olacağı anlaşılmaktadır."



"EMSAL OLABİLECEK KARAR"



Mahkemenin fizik kurallarını da anlatarak iptalini beklemediğini söyleyen Subaşı, "Çok güzel bir gerekçe ve bence kesinlikle emsal olabilecek bir karar. Kesinlikle ceza size tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurunuz. Nasılsa iptal edilmez gibi bakmayınız" diye konuştu.

