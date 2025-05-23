Sabah kaza yapan şüpheliler akşam birbirlerinin iş yerini kurşunladı

İstanbul Zeytinburnu'nda dün sabah saatlerinde maddi hasarlı trafik kazasına karışan iki kişinin iş yerleri, aynı gün akşam saatlerinde kurşunlandı. Gözaltına alınan 2 iş yeri sahibinin, yanlarındaki birer kişiyle birlikte birbirlerinin iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı.



Olay 17 Mayıs günü Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede iş yeri bulunan 2 kişi, sabah saatlerinde maddi hasarlı trafik kazası yaptı.

Bir süre tartışan ikili daha sonra bölgeden ayrıldı.

Aynı gün saat 22.00 sıralarında isimleri öğrenilemeyen 2 sürücüye ait olan Dursun Kılıç Caddesi ve Seyit Nizam Caddesi üzerindeki iş yerleri kurşunlandı.

İş yeri sahiplerinin kazadan dolayı husumetli olduklarını öğrenen polis ekipleri araştırmayı bu yönde ilerleterek, şüphelilerin birbirlerinin iş yerlerini kurşunladığını belirledi.