Sabah kaza yapan şüpheliler akşam birbirlerinin iş yerini kurşunladı

Zeytinburnu'nda trafik kazasına karışan ve olay mahallinde tartışan iki esnafın, akşam birbirlerinin iş yerlerine silahlı saldırı düzenledikleri ortaya çıktı.

Sabah kaza yapan şüpheliler akşam birbirlerinin iş yerini kurşunladı

İstanbul 'nda dün sabah saatlerinde maddi hasarlı trafik kazasına karışan iki kişinin iş yerleri, aynı gün akşam saatlerinde kurşunlandı. Gözaltına alınan 2 iş yeri sahibinin, yanlarındaki birer kişiyle birlikte birbirlerinin iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı. 

Olay 17 Mayıs günü Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede iş yeri bulunan 2 kişi, sabah saatlerinde maddi hasarlı yaptı.

Bir süre tartışan ikili daha sonra bölgeden ayrıldı.

Aynı gün saat 22.00 sıralarında isimleri öğrenilemeyen 2 sürücüye ait olan Dursun Kılıç Caddesi ve Seyit Nizam Caddesi üzerindeki iş yerleri kurşunlandı.

İş yeri sahiplerinin kazadan dolayı husumetli olduklarını öğrenen polis ekipleri araştırmayı bu yönde ilerleterek, şüphelilerin birbirlerinin iş yerlerini kurşunladığını belirledi. 

Sabah kaza yapan şüpheliler akşam birbirlerinin iş yerini kurşunladı - 1 Silahlı saldırı olayına karışan 4 şüpheli tutuklandı. 

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek 2 şüphelinin de yanlarında birer kişiyle birlikte motosikletle gelerek kurşunlama olayını gerçekleştirdiklerini tespit eden polis ekipleri, adresleri belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin emniyette birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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