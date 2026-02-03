Sabah saatlerinde kanlı pusu. İşe gitmek için evden çıktı, can verdi
03.02.2026 11:29
İzmir'de işe gitmek için evden çıkan genç silahlı saldırıda öldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan 23 yaşındaki Sinan Ümit, kapıda pusu kuran şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken genç adam ise hayatını kaybetti.
Bornova'da silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Olay, sabah saat 06.45 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Caddesi'nde meydana geldi.
Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve ailesiyle birlikte yaşayan Sinan Ümit (23), işe gitmek üzere evden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
Şüphelinin kapının önünde beklediği ve plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobilden indiği öğrenildi.
Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Ümit, hastaneye sevk edildi.
Olayı gerçekleştiren saldırgan, ise geldiği araçla hızla bölgeden uzaklaştı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Ümit, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Ümit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi F.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.