Sabah saatlerinde kanlı pusu. İşe gitmek için evden çıktı, can verdi

Bornova'da silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay, sabah saat 06.45 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Caddesi'nde meydana geldi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve ailesiyle birlikte yaşayan Sinan Ümit (23), işe gitmek üzere evden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Şüphelinin kapının önünde beklediği ve plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobilden indiği öğrenildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Ümit, hastaneye sevk edildi.

Olayı gerçekleştiren saldırgan, ise geldiği araçla hızla bölgeden uzaklaştı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Ümit, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Ümit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi F.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.