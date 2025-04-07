Sabah saatlerinde korkutan patlama
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı bir binada ofis olarak kullanılan bir dairede patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın da çıkarken bir kişi yaralandı.
Tınaztepe Mahallesi Ballıbaba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında ofis olarak kullanılan dairede saat 08.00 sıralarında patlama oldu.
Binada oturanlar, patlama sesiyle birlikte korkup dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ile birlikte adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ofiste bulunan Emre Ş. (50) hafif yaralandı. Emre Ş., sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ
Yangından etkilenen kafesteki kuş da çevredekiler tarafından veteriner kliniğine götürüldü.
İtfaiye ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor.
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