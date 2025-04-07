Sabah saatlerinde korkutan patlama

Tınaztepe Mahallesi Ballıbaba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında ofis olarak kullanılan dairede saat 08.00 sıralarında patlama oldu.



Binada oturanlar, patlama sesiyle birlikte korkup dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.



İtfaiye ile birlikte adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ofiste bulunan Emre Ş. (50) hafif yaralandı. Emre Ş., sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.