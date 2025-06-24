Sabah saatlerinde korkutan yangın

Yangın, saat 05.30 sıralarında ilçe merkezi İsmet Paşa Mahallesi Kenar Sokak'taki binada meydana geldi.

M.Ş.’ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan A.A.’ya ait evin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.