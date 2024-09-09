İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu

İstanbul'un sabah trafiğinde okula dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte yer yer trafikte durmalar meydana geliyor.

İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu

'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu - 1

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu yaşanıyor.

Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa istikametinde oluşan yoğunluk, Göztepe mevkisine kadar uzandı.

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TEM Otoyolu'nun Edirne istikametindeki Ataşehir mevkisinde araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun farklı noktalarında yer yer trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Cevizlibağ'da Ankara istikametine doğru başlayan araç trafiği, Halıcıoğlu'na kadar sürüyor.

İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu - 2

Çağlayan mevkisi Zincirlikuyu istikametinde de araçlar ağır ilerliyor.

Kentte toplu ulaşımda da bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 47, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 54 ölçüldü.

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