Sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı: Arkadaşını sandalye üzerinde ölü buldu

Antalya'da kamp çadırında kalan eski TIR şoförü Cemil Çelik, arkadaşı tarafından sandalye üzerinde ölü bulundu. Çelik'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı: Arkadaşını sandalye üzerinde ölü buldu

Cemil Çelik, arkadaşı Abdurrahman K.'nin Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı'na koyduğu karavanın yakınındaki yeşillik alana kurduğu kamp çadırında kalmaya başladı.

Cemil Çelik ile arkadaşı Abdurrahman K., gece saatlerinde karavanın önünde beraber alkol aldı. Bir süre sonra Abdurrahman K. uyumak için karavana gideceğini belirtirken Cemil Çelik oturmaya devam edeceğini söyledi.

Sabah saatlerinde karavandan çıkan Abdurrahman K., arkadaşı Çelik'in sandalyede hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı: Arkadaşını sandalye üzerinde ölü buldu - 1

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibi tarafından ölümün şüpheli görülmesi üzerine, olay yerine savcı ile olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cemil Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, karavan sahibi Abdurrahman K.'nin ifadesine başvurdu. Babasının ölüm haberini alan Cemil Çelik'in oğlunun ise büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

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