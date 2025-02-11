Şaban ayının 13 14 ve 15 günü ne zaman? 2025 şaban ayı takvimi

Müslüman alemi için önemli olan üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı devam ediyor. Vatandaşlar ise Şaban ayının 13, 14, 15. gününün hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor.



ŞABAN AYININ 13,14,15. GÜNÜ NE ZAMAN?



Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2025 yılında12-13-14 Şubat'a denk geliyor.



Bu üç gün içerisinde 13 Şubat'ta Berat Kandili idrak edilecek.



ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre, halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır." diye dua etmiştir.



Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.



Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.