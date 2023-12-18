Sabancı gönüllüleri Cumhuriyetin 100. yaşını çalışarak kutladı

“Bu topraklar için çalışmaya devam edeceğiz”



Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında sürdürülebilir tarımın geleceği için de Çorlu ve Pendik’te gönüllülerle etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyen Kartallıoğlu, “Çorlu’da gerçekleştirdiğimiz elma hasadıyla 10 ton ürünü yerel üreticilerimizden satın alarak CarrefourSA mağazalarına taşıdık. Fiziksel ve hijyen koşullarını iyileştirdiğimiz Kent Tarımı projesi kapsamında Pendik Göçbeyli köyündeki çiftçilerimizle de doğru üretim için eğitimler düzenledik. Sürdürülebilir üretimin bir diğer ayağında ise kadın kooperatifleri üyeleriyle bir araya geldik. Kadın üreticilerimize gıda okuryazarlığı ve hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri verdik. Eğitimlerin ardından 150 Sabancı gönüllümüzle birlikte zeytin kırma etkinliği gerçekleştirdik. Bu toprakların ve bu topraklar için üretenlerin yanında olmaya, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkarak gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin 100. yaşını üreterek ve değer katarak kutlamaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.