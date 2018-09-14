İstanbul Pendik’te yakalanan yabancı uyruklu dilencinin üzerinden 15 farklı ülkenin parası çıktı.

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dilencilik yaptığı tespit edilen Azeri uyruklu bir kişiyi yakaladı.

Dilencinin üzerinden 2 bin 500 Türk Lirası, 530 euro ve 421 dolar çıktı.

Bu parların yanı sıra dilenciden İran Riyali, Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyalı, Kuveyt Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanlığına ait Riyal ve Baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu.



Körfez ülkelerine ait paralarla birlikte Lübnan Lirası ve Libya Dinarı'na da el kondu.



İsveç’e ait Kron, Nepal’e ait Rupi Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yazılı Rus Rublesi ise diğer dikkat çeken paralar oldu.



ZABITA YOĞUN MESAİ HARCADI



Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi için zabıta personeli yoğun mesai harcadı.



El konulan, toplam değeri yaklaşık on iki bin TL'yi bulan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi hükmü gereği belediye encümeni kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk lirasına çevrildi.