Sabiha Gökçen Havalimanı 11 ayda yolcu rekorunu kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sadece 11 ayda, 2024’ün tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktığını açıkladı. Uraloğlu, aralık ayının ortası itibarıyla yolcu sayısının 46 milyonun üzerine çıktığını, yıl sonunda ise 48 milyon yolcuya ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve İSG işletmecisi MAHB Yönetici Direktörü Dato İzani’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, ulaşımın günümüzde yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda kalkınmanın ve medeniyetin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Havacılığın bu alandaki en güçlü dinamiklerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik coğrafi konumunun büyük bir avantaj sağladığını ifade etti.

Türkiye’nin son 23 yılda havacılıkta önemli bir ivme yakaladığını söyleyen Uraloğlu, 2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısının 58’e çıkarıldığını, yapımı süren Yozgat Havalimanı ile Bayburt–Gümüşhane Bölgesel Havalimanı’nın tamamlanmasıyla bu sayının 60’a yükseleceğini bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye’nin iç ve dış hatlarda toplam yolcu trafiğinin 2024 yılı sonunda 231 milyon seviyesine ulaşarak Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise 7’nci sıraya yükseldiğini belirtti. İstanbul Havalimanı’nda nisan ayında devreye alınan üçlü pist operasyonuyla Avrupa’da bir ilke imza atıldığını da hatırlattı.

"AVRUPA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN HAVALİMANI”

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın “Major Havalimanları” kategorisinde Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, ikinci pistin devreye alınmasıyla havalimanının gerçek potansiyeline ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, 2023’ün 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet veren havalimanının, 2025’in aynı döneminde yüzde 31 artışla 44 milyon 217 bin yolcuya ulaştığını kaydetti. Sadece 11 ayda, 2024’ün tamamındaki yolcu rekorunun aşıldığını vurgulayan Uraloğlu, “Bu rakamlar ikinci pistin ne kadar güçlü bir etki yarattığını açıkça gösteriyor.” dedi.

TERMİNAL 1 YENİLENDİ, KAPASİTE ARTIYOR

Artan yolcu trafiğini karşılamak amacıyla hayata geçirilen Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin ilk fazının tamamlandığını belirten Uraloğlu, Terminal 1 ile Terminal 2’nin bağlantı köprüsüyle entegre edildiğini, yolcu akışının daha hızlı ve konforlu hale getirildiğini anlattı.

Projenin tamamlanmasıyla Terminal 1’in havalimanına yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracağını ifade eden Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın İstanbul’un ve Türkiye’nin havacılık vizyonunda stratejik bir rol üstlenmeye devam edeceğini söyledi.

Uraloğlu, konuşmasının sonunda Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis için başsağlığı dileklerini iletti.