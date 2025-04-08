Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda tilki alarmı
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış için hazırlık yapan uçağın pilotu, apronda dolaşan bir tilki gördüğünü söyledi. Pilot, hava trafik kontrolörlerini telsizden uyardı.
İstanbul'da havalimanında tilki paniği yaşandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda kalkış için hazırlık yapan pilot, taksi yolunda tilkinin gezdiğini gördü.
Uçağın sağ tarafında geçtiğini fark eden pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgi verdi.
"TİLKİ DOLAŞIYOR SAĞ TARAFIMIZA GEÇTİ"
Pilot'un, "N girişinden önce taksi D yolundan tilki dolaşıyor. Bilgi vermek için aradım, sağ tarafımıza geçti." sözleri telsiz kayıtlarına geçti.
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