Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 sefer iptal edildi

SON DAKİKA HABERİ: Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle yarın yapılacak Sabiha Gökçen Havalimanı varış ve kalkışlı 48 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 sefer iptal edildi

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Son dakika haberi! Tük Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yarın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 48 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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