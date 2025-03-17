Sabiha Gökçen Havalimanı Polis Bilgi Sistemi'nde arıza
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde pasaport kontrol sisteminin çökmesi nedeniyle uzun kuyruklar oluştu, yüzlerce yolcu dakikalarca bekledi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrol sisteminde yaşanan arıza nedeniyle pasaport kontrolleri yapılamıyordu. Havalimanı yönetiminden gelen açıklamaya göre sistemsel sorun giderildi ve pasaport kontrolleri normale döndü.
YOLCULAR ZOR DAKİKALAR YAŞADI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 18:20'da başlayan arızanın ardından sorun giderildi.
Pasaport kontrol sisteminin çökmesi nedeniyle yolcular zor dakikalar yaşamış ve sistemin çalışmaması nedeniyle alkış ve ıslıklarla durumu protesto etmişti.
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