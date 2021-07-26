Sabiha Gökçen Havalimanı tatil dönüşü iki günde rekor kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 24-25 Temmuz'da yolcu ve uçuş rekoru kırdı.



Sabiha Gökçen'den 24 Temmuz Cumartesi günü 106 bin 463, 25 Temmuz Pazar ise 110 bin 420 yolcuya hizmet verildi.



EN YÜKSEK GÜNLÜK YOLCU SAYISI



Hafta sonu toplamda 216 bin 883 yolcuyla, pandemi dönemi ve 2021 yılının en yüksek günlük yolcu istatistiğine ulaşıldı.



Havalimanından uçuş sayısı olarak ise 24 Temmuz'da 667 sefer icra edilirken, 25 Temmuz'da 690 sefer gerçekleştirildi.