Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında yangın
İstanbul Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yakınındaki bir iş palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yandaki binanın çatısına sıçrayan yangına ekipler müdahale etti. Yangından havalimanında uçuşlar etkilenmedi.
Yangın Ramazanoğlu Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyerek yandaki evin çatısına sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi ile söndürüldü.
Yangından etkilenen fabrika tamamen kullanılamaz hale gelirken, yanındaki binanın çatısında da hasar oluştu.
Yangın nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların etkilenmediği öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yangın
- İtfaiye
- Sabiha Gökçen Havalimanı