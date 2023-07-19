Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1240 canlı arı ele geçirildi

Öte yandan arıların ırkını araştıran ekipler, bu ırkın çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğunu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan yüksek çıktığını belirledi. Bu nedenle söz konusu arı ırkının kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu tespit edildi.

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