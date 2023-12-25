Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2’nci pist bugün açılıyor (Hava trafik kapasitesi 2 katına çıkacak)

“SABİHA GÖKÇEN SON TEKNOLOJİYLE YENİLENDİ”



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni piste ilişkin önemli bilgiler verdi.



Sabiha Gökçen Havalimanı’nın altyapı ile hava trafik kontrol kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip tüm üstyapı tesislerini çağın en son teknolojisiyle yenilediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, 91 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin yaklaşık 1 yıldır tüm hava trafik sistemleriyle 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet verdiğini anlattı.



Uraloğlu, “İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. Ayrıca 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli yaklaşık 650 bin metrekare orta apron ve 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronunu da proje kapsamında hayata geçirdik.” diye konuştu.