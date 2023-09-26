Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duman paniği

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda terminale yayılan duman paniğe neden oldu. Dumanın, bir gıda işletmesinin mutfağındaki havalandırma motorunun arızalanmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duman paniği

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duman paniği yaşandı.

Olayla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi ISG tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 13.30 sularında, Sabiha Gökçen Havalimanı terminalimizde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinin mutfağında, havalandırma motorundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duman paniği - 1

Yangın, görevli personellerimizin yangın tüpleri ile gerçekleştirdikleri hızlı ve etkili müdahale sayesinde çok kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangından kaynaklı havalimanımızın yolcu giriş çıkışları ve çalışmalarında hiçbir aksama yaşanmadı.''

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duman paniği - 2

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