Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüş mesafesi düştü, uçaklar havada tur attı

İstanbul’da bugün olumsuz hava koşulları yaşanıyor. Kentin bir kısmında lapa lapa kar yağarken, bir kısmında ise sis etkili oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüş mesafesi düştü, uçaklar havada tur attı
İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü

Haberi Görüntüle

’da bugün kentin bir kısmında lapa lapa kar yağarken, bazı bölgelerde de sis etkili oluyor.

Sabiha Gökçen ’nda olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre görüş mesafesi düştü.

O esnada iniş için alçalan uçaklar, pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüş mesafesi düştü, uçaklar havada tur attı - 1

Uçakların semalarında bir süre tur attığı görüldü.

Hava koşullarının iniş için uygun hale gelmesiyle uçaklar sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.

Öne Çıkan Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e TOGG hediye etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...