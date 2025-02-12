Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüş mesafesi düştü, uçaklar havada tur attı

İstanbul’da bugün kentin bir kısmında lapa lapa kar yağarken, bazı bölgelerde de sis etkili oluyor.



Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre görüş mesafesi düştü.



O esnada iniş için alçalan uçaklar, pisti pas geçmek zorunda kaldı.