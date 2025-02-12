Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüş mesafesi düştü, uçaklar havada tur attı
İstanbul’da bugün olumsuz hava koşulları yaşanıyor. Kentin bir kısmında lapa lapa kar yağarken, bir kısmında ise sis etkili oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
İstanbul’da bugün kentin bir kısmında lapa lapa kar yağarken, bazı bölgelerde de sis etkili oluyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre görüş mesafesi düştü.
O esnada iniş için alçalan uçaklar, pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Uçakların İstanbul semalarında bir süre tur attığı görüldü.
Hava koşullarının iniş için uygun hale gelmesiyle uçaklar sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.
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