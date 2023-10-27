Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçak ilaç operasyonu

Yapılan taramada şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine, valizlerin detaylı kontrol edilmek üzere açıldığında kedi mamaları içerisinde çeşitli tıbbi ilaç ve enjektör olduğu ortaya çıkarıldığı vurgulandı.



5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda kanser ve şeker hastalığı tedavisinde kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 5 milyon Türk Lirası değerinde 177 kutu ilaç ve 12 adet enjektör ele geçirildiği; olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.