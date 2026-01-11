Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşlar azaltılıyor
11.01.2026 16:00
AA
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen'de uçuş azaltma kararı alındı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını duyurdu.
HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, “Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.” denildi.
Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.
Bugün sağanakla başlayan yağış, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönecek.
Sulu karla birlikte Pazartesi günü yani yarın yurdun birçok bölümünde olduğu gibi İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor.