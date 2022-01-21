Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 21.01.2022 - 17:17

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen uçuşlarında yüzde 25 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

''22 OCAK'TA UÇUŞLARDA YÜZDE 25 AZALTMA YAPILACAK''

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

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