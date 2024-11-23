Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı etkili olurken, havalimanı otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ekipleri pistte kar temizleme çalışmalarına başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşandı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ile kuvvetli rüzgarın ardından kentin bazı ilçelerinde başladı.

Kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen ’ndaki uçuşlarda da aksamalar yaşandı.

HEAŞ ekipleri pistte kar temizleme çalışmalarına başlarken, kalkış için sıraya giren uçaklar buzlanmaya karşı solüsyonla yıkanıyor.

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