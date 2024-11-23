Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşandı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ile kuvvetli rüzgarın ardından kentin bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.



Kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlarda da aksamalar yaşandı.



HEAŞ ekipleri pistte kar temizleme çalışmalarına başlarken, kalkış için sıraya giren uçaklar buzlanmaya karşı solüsyonla yıkanıyor.