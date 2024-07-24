Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kuş alarmı: Ses kayıtlarına yansıdı

İstanbul semalarındaki kuşların uçuş güvenliğini tehlikeye sokmaması için önlemler alınmaya devam ediyor.

Havalimanı apronlarında bulunan kuşları bölgeden uzaklaştırmak için havalimanı yetkilileri büyük çaba harcıyor. Çalışmalar sırasında bazı uçaklar pisti pas geçmek ya da havada tur atmak zorunda kalıyor.

Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşandı.

KULE İLE DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada ördeğe benzer bir kuş fark ederek kuleye bilgi verdi.

Uçağın pilotunun olayı rapor etmesinin ardından kuleyle pilot arasındaki konuşmalar ses kayıtlarına yansıdı. Konuşmalarda, pilotun ördeğe benzer bir kuş farkettiği ve durumu kuleye bildirdiği anlar yer alıyor.



Kule: C11 taksi yolunda mısınız?



Pilot: Arkamızdan küçük bir yavru kuş var ama cinsini bilmiyorum ördek desek ördeğe benziyor



Kule: Anlaşıldı ben oraya Follow me gönderiyorum



Follow Me: Kuşları temizledik yeşilliklere gittiler.