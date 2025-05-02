Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ördek alarmı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistinde görülen ördek, ekipleri alarma geçirdi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ördek alarmı yaşandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda, iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada pistte dolaşan bir ördek gördü.
Bunun üzerine uçağın pilotu havalimanı hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi.
Ekipler bunun üzerine pist kontrolü yaptı; bu sırada iniş sırası bekleyen bir uçak da beklemeye alındı.
Yapılan kontrollerde olumsuz bir durum olmaması üzerine, uçakların inişleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.
Telsiz konuşmalarında geçen diyalog şöyle:
Pilot: Efendim, indikten sonra bir tane ördek gördük pistte, bilginize.
Kule: Pist üzerinde mutabık mıyız efendim?
Pilot: Mutabıkız.
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