Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ördek alarmı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistinde görülen ördek, ekipleri alarma geçirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ördek alarmı
Havalimanında tilki alarmı

Havalimanında tilki alarmı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ördek alarmı yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda, iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada pistte dolaşan bir ördek gördü.

Bunun üzerine uçağın pilotu havalimanı hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi.

Ekipler bunun üzerine pist kontrolü yaptı; bu sırada iniş sırası bekleyen bir da beklemeye alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ördek alarmı - 1 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hava trafiği / FlightRadar

Yapılan kontrollerde olumsuz bir durum olmaması üzerine, uçakların inişleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Telsiz konuşmalarında geçen diyalog şöyle:

Pilot: Efendim, indikten sonra bir tane ördek gördük pistte, bilginize.

Kule: Pist üzerinde mutabık mıyız efendim?

Pilot: Mutabıkız.

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