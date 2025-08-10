Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçaklara deprem uyarısı

Akşam saatlerinde merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul’da da hissedilen deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı. Uyarının ardından yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika durdu.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uçuş operasyonu yeniden başladı.