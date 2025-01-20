Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan PC-824 sefer sayılı Airbus A320 NEO tipi Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.



Polis ve bomba imha uzmanları uçağın kabin ve kargo bölümünde arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbar nedeniyle uçak seferden çekilirken, yolcular başka bir uçakla Bahreyn'e gönderilecek.