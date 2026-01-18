Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar ayarı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava yolu trafiğini de etkiledi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların yüzde 15'inin azaltılacağını duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 8 Ocak 2026 (bugün) ile 19 Ocak 2026 (pazartesi) tarihlerinde gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.” denildi.