Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Gümrük muhafaza ekiplerince, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo 68 gram metamfetamine el konuldu.



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, şüphe üzerine Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı.



Söz konusu kişinin x-ray taramasına sevk edilen valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.



Yapılan aramada valizlerin iç çeperlerine gizlenmiş 2 kilo 68 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin