Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Gümrük muhafaza ekiplerince, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo 68 gram metamfetamine el konuldu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, şüphe üzerine Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı.
Söz konusu kişinin x-ray taramasına sevk edilen valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.
Yapılan aramada valizlerin iç çeperlerine gizlenmiş 2 kilo 68 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.
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