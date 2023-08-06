Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Gümrük muhafaza ekiplerince, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo 68 gram metamfetamine el konuldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, şüphe üzerine 'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - 1

Söz konusu kişinin x-ray taramasına sevk edilen valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Yapılan aramada valizlerin iç çeperlerine gizlenmiş 2 kilo 68 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

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