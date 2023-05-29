Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı: 5 kilogram toz altını kıyafetine emdirmiş

Yolcunun valizi x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu ve üzerinde arama yapıldı. Arama esnasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu belirlendi.



Detaylı aramada yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde bahse konu süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan tartım ve tespit sonucunda yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.