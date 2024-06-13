Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandılar: Midelerinden 1.5 kilo uyuşturucu çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İran'dan Türkiye'ye turist kılığında gelen yabancı uyruklu 2 uyuşturucu kuryesinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandılar: Midelerinden 1.5 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 3 Haziran'da şüpheli 2 kişiyi takibe aldı.

İran'dan 'ye turist kılığında giren yabancı uyruklu 2 kişi adım adım takip edildi.

Şüpheliler Sabiha Gökçen 'nda pasaport kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandılar: Midelerinden 1.5 kilo uyuşturucu çıktı - 1

Ardından hastaneye sevk edilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi. 2 şüphelinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.

Yakalanan şüpheliler madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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