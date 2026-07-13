Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu ve uçuş rekoru

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 12 Temmuz'da 4 ayrı kategoride birden tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorunu kırarak tarihi bir yoğunluğa imza attı.

Havalimanındaki büyük hareketlilik, 15 Temmuz resmi tatilini hafta sonu tatiliyle birleştiren yolcuların oluşturduğu yoğunluktan kaynaklandı.

Tarihinin en kalabalık gününü yaşayan Sabiha Gökçen Havalimanı , sadece bir günde ağırladığı 166 bin 734 yolcuyla tek günlük yolcu trafiği rekorunu kırdı.

Özellikle dış hat seferlerindeki hareketliliğin damga vurduğu günde; "dış hat gelen uçuş sayısı" 257’ye, "dış hat gelen yolcu sayısı" 49 bin 280’e ve "dış hat toplam uçuş sayısı" 505’e ulaştı.

Yaşanan bu rekor yoğunluk, havalimanı otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG'nin koordineli planlaması sayesinde herhangi bir aksama yaşanmadan, sorunsuz bir şekilde yönetildi.

Öte yandan Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) son verileri, havalimanındaki bu yükseliş trendini tescilledi.

Yılın ilk 5 ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 artıran Sabiha Gökçen, yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan "Majör Havalimanları" liginde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Mayıs ayındaki yüzde 2,9’luk büyümesiyle de aynı kategoride Avrupa 4'üncüsü olan havalimanı, genel yolcu trafiği sıralamasında ise Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı unvanını korumayı sürdürdü.