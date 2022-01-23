Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağı açıklandı. Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.01.2022 - 20:43

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası 'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.

HEAŞ'tan, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın yurt geneli ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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