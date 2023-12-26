Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinden ilk ticari uçuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinden ilk ticari uçuş yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinden ilk ticari uçuş
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pisti açıldı: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pisti açıldı: Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

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Pegasus Havayolları'nın SAW-Helsinki seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı saat 11.10'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Bugün havalimanından yapılacak uçuşlarda iki pistin de kullanılacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinden ilk ticari uçuş - 1

3 bin 540 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki ikinci piste geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek.

Pistin yanında 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet de 2 bin 400 metre uzunluğa sahip 3 adet paralel taksi yoluyla 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron, 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu bulunuyor.

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