Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinden ilk ticari uçuş

3 bin 540 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki ikinci piste geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek.



Pistin yanında 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet de 2 bin 400 metre uzunluğa sahip 3 adet paralel taksi yoluyla 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron, 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu bulunuyor.

