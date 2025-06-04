Sabiha Gökçen pistinde tavşan paniği
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kalkış pistine tavşan girdi. Pilot'un "Pistin içinde tavşan dolaşıyor" sözleri telsiz konuşmalarına yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi.
Kalkış için hazırlık yapan bir uçağın pilotu pist üzerinde dolaşan bir tavşan tespit etti. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrol kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi.
Tavşan pisti terk ederken uçuş emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmadı.
O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.
Pilot: Şuan pistin içinde bir tavşan dolaşıyor
Kule: Pistin içinde değil mi şuan bulunduğunuz noktada
Pilot: Doğrudur
Kule: Anlaşıldı
Pilot: 06 sol pist sonundan dışarı çıktı şu an.
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