Sabiha Gökçen pistinde tavşan paniği

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi.

Kalkış için hazırlık yapan bir uçağın pilotu pist üzerinde dolaşan bir tavşan tespit etti. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrol kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Tavşan pisti terk ederken uçuş emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmadı.

O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.



Pilot: Şuan pistin içinde bir tavşan dolaşıyor



Kule: Pistin içinde değil mi şuan bulunduğunuz noktada



Pilot: Doğrudur



Kule: Anlaşıldı



Pilot: 06 sol pist sonundan dışarı çıktı şu an.