Sabiha Gökçen'de aprona izinsiz giren iki yolcuya gözaltı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi.

Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi.

CAMI KIRIP APRONA GİRDİ

Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.



Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi.

BİR YOLCU DA KÖRÜKTEN APRONA ATLADI

Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi.

Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.