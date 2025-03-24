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Sabiha Gökçen'de hareketli dakikalar: Uçağı kaçıran yolcu apronda koşarken yakalandı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı. Diyarbakır seferini yapan uçağını kaçıran bir kişi, aprona girerek koşmaya başladı. Yolcu, kısa sürede yakalandı.

Sabiha Gökçen'de hareketli dakikalar: Uçağı kaçıran yolcu apronda koşarken yakalandı!

Olay, Sabiha Gökçen 'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın -Diyarbakır seferi için yolcu alımını tamamlayan uçak, kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı.

Bu sırada geç geldiği için uçağa alınmayan bir yolcu "gate" kapısını atlayarak aprondaki uçağa doğru koşmaya başladı. Kendisini durdurmak isteyen havayolu personelini geçerek koşmaya deva eden yolcu, polis tarafından yakalandı.

Aprona giren yolcu hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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